Pojava žohara u stanovima i zgradama može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik

Povodom sve učestalijih upita građana o pojavi žohara u stanovima, kućama i drugim objektima, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozorava da prisustvo ovih insekata nije samo estetski ili higijenski problem, nego može predstavljati i značajan javnozdravstveni rizik.

Žohari se najčešće kreću kroz kanalizacione sisteme, prostorije za odlaganje otpada, podrume i druga nehigijenska mjesta, nakon čega mogu mehanički prenositi različite uzročnike zaraznih bolesti te kontaminirati hranu, kuhinjske površine, posuđe i druge predmete s kojima ljudi svakodnevno dolaze u kontakt. Njihovi ostaci, izlučevine i dijelovi tijela mogu iz