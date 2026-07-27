Španija odobrila IDDEEA-i 620.070 eura za razvoj cyber sigurnosti

Vlada Kraljevine Španije odobrila je IDDEEA-i 620.070 eura bespovratnih sredstava za izradu studije izvodljivosti za uspostavljanje posebnog odjela za cyber sigurnost.

Sredstva su osigurana putem španskog Ministarstva ekonomije, trgovine i privrede i državnog programa FIEM, a projekat bi trebao doprinijeti jačanju zaštite informacionih sistema, državnih registara i digitalnog identiteta građana Bosne i Hercegovine.

Iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH naveli su da je cilj uspostavljanje savremenih stručnih i organizacionih kapaciteta koji će omogućiti efikasniju prevenciju, otkrivanje i upravljanje cyber rizicima.