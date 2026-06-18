IDDEEA: Ugrožen digitalni sistem BiH

Iz IDDEEA-e upozoravaju da bi posljednja rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH mogla ugroziti budžet, pravosuđe, privredu i sistem elektronskih potpisa u Bosni i Hercegovini.

Rješenja protiv IDDEEA i UIO, koja je donijela Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, mogla bi imati ozbiljne posljedice po funkcionisanje ključnih državnih sistema, upozorili su iz Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

Iz IDDEEA-e navode da se ne radi o pojedinačnom sporu između institucija, niti o tehničkom pitanju zaštite podataka, već o odlukama koje, kako tvrde, direktno pogađaju budžet države, pravosuđe, privredu i pravnu sigurnost građana Bosne i Hercegovine.

Prema njihovom stavu, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH nema zakonsku nadležnost da zabranjuje izdavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa, niti da vrši nadzor nad radom ovjerilaca. Iz IDDEEA-e podsjećaju da Zakon o elektronskom potpisu BiH propisuje da nadzor nad radom ovjerilaca vrši nadležni organ pri Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, te da upravo taj organ može zabraniti pružanje usluga ovjerioca ukoliko postoje zakonski razlozi.

Iz ove državne agencije smatraju da je donošenjem posljednjih rješenja praktično došlo do preuzimanja nadležnosti drugog državnog organa i blokiranja sistema koji se, kako navode, godinama koriste u Bosni i Hercegovini. Posebno ističu da je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH u više formalnih akata potvrdilo da IDDEEA i Uprava za indirektno oporezivanje BiH ispunjavaju zakonske, sigurnosne i tehničke uslove za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa, te da u provedenim nadzorima nisu utvrđene nepravilnosti.

Digitalni sistem koji koriste institucije i privreda

Iz IDDEEA-e naglašavaju da nije riječ o novim sistemima, nego o već uspostavljenim i funkcionalnim digitalnim rješenjima koja su integrisana u važne državne procese. Među njima su fiskalni sistem, pravosudne institucije i drugi javni servisi.

Kako navode, intervencija u takav sistem može izazvati mnogo šire posljedice od uobičajenog regulatornog postupanja. U saopćenju se ističe da se ovdje ne radi o ispravljanju nezakonitosti, već o, kako tvrde, prekoračenju nadležnosti.

Posebno ukazuju na odluku Ustavnog suda BiH u predmetu U-1/25, kojom je, prema navodima IDDEEA-e, utvrđeno da oblast elektronske identifikacije, kvalifikovanih elektronskih certifikata i sistema digitalnog povjerenja predstavlja isključivu nadležnost države Bosne i Hercegovine.

U tom kontekstu, iz IDDEEA-e smatraju da se posljednja rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH ne mogu posmatrati izolovano, jer njihov efekat može biti zaustavljanje državnih institucija u poslovima koji se odnose na državnu nadležnost.

Ugrožen sistem PDV prijava i rad pravosuđa

Posebno se upozorava na moguće posljedice po sistem Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Kroz taj sistem, kako navode iz IDDEEA-e, hiljade kompanija svakodnevno podnose PDV prijave, carinske prijave i druge fiskalne obaveze koristeći kvalifikovane elektronske potpise.

Dovođenjem ovog sistema u pitanje, upozoravaju iz IDDEEA-e, može biti ugrožen kontinuitet podnošenja prijava i redovnih uplata PDV-a državi, što se direktno odražava na budžet Bosne i Hercegovine.

Iz IDDEEA-e također navode da bi posljedice mogao osjetiti i pravosudni sistem. Prema njihovim informacijama, sistem kvalifikovanih elektronskih potpisa uspostavljen je u više od 100 pravosudnih institucija širom Bosne i Hercegovine, gdje sudije, tužioci i službenici koriste elektronske potpise za donošenje odluka, razmjenu akata i vođenje postupaka.

Zaustavljanje ili dovođenje u pitanje tog sistema, kako upozoravaju, moglo bi značiti sporije procese, sporije donošenje odluka i sporije ostvarivanje prava građana.

Pravna sigurnost građana i privrede

Iz IDDEEA-e ističu da bi ozbiljne posljedice mogla trpjeti i privreda, jer su poslovni subjekti godinama ulagali u kvalifikovane elektronske potpise i prilagođavali svoje poslovanje sistemima koje su uspostavile državne institucije.

Posebno problematičnim smatraju pitanje pravnog statusa svih kvalifikovanih elektronskih potpisa koji su godinama izdavani i korišteni u pravnom prometu. Upozoravaju da bi dovođenje u pitanje zakonitosti sistema otvorilo dileme o pravnim poslovima, PDV prijavama, sudskim aktima i drugim radnjama koje su zasnovane na tim potpisima.

Prema stavu IDDEEA-e, takva pravna nesigurnost mogla bi narušiti povjerenje građana i privrede u institucije, ali i otvoriti prostor za buduće tužbe privrednih subjekata protiv države Bosne i Hercegovine zbog eventualne štete.

IDDEEA najavljuje upravni spor

Iz IDDEEA-e su najavili da će odmah pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine i tražiti hitno stavljanje spornih rješenja van snage.

Navode da će koristiti domaća i međunarodna pravna i institucionalna sredstva kako bi zaštitili zakonitost rada državnih institucija i spriječili urušavanje sistema koji su građeni godinama.

Iz ove agencije poručuju da ovo pitanje više nije samo pravni spor između dvije institucije, nego pitanje zaštite ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, državnih nadležnosti i pravne sigurnosti građana i privrede.

Prema njihovom stavu, rješenja protiv IDDEEA i UIO mogla bi postaviti opasan institucionalni presedan, jer bi organ koji nema izričitu zakonsku nadležnost mogao kroz pojedinačni upravni akt blokirati rad državnih institucija i dovesti u pitanje izvršenje zakona Bosne i Hercegovine.