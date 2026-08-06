U BiH nema slučajeva ciklosporijaze

U Bosni i Hercegovini za sada nisu evidentirani slučajevi ciklosporijaze, zarazne bolesti koja je posljednjih mjeseci zabilježena kod više od 25.000 ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su prijavljena i dva smrtna ishoda.

Bolest izaziva mikroskopski parazit Cyclospora cayetanensis, koji može dospjeti na svježe poljoprivredne proizvode putem zagađene vode ili nepravilnog rukovanja hranom. Među namirnicama koje mogu biti izvor zaraze najčešće se spominje zelena salata.

Američke zdravstvene vlasti kao jedan od mogućih izvora epidemije istražuju salatu uvezenu iz Meksika, koja je posluživana u restoranima lanca brze hrane Taco Bell u pet saveznih država.

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona Andrea Jurić potvrdila je da u Hercegovini nema prijavljenih slučajeva ove bolesti, niti ih je Zavod bilježio prethodnih godina. Prema njenim riječima, nema podataka ni o pojavi ciklosporijaze u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Najčešći simptomi su jak i dugotrajan vodenasti proljev, učestalo pražnjenje crijeva, mučnina i druge probavne tegobe. Teže komplikacije su moguće, ali se javljaju rijetko, zbog čega, kako je naglasila Jurić, nema razloga za paniku.

Ona smatra da je širenje zaraze u SAD-u vjerovatno povezano s propustima u proizvodnji, pakovanju i distribuciji hrane, posebno u velikim pogonima u kojima salata možda nije pravilno oprana. Kontrole bi, navodi, morale biti provođene u svim fazama, od uzgoja do posluživanja.

Kao jedan od mogućih razloga zbog kojih u BiH nema prijavljenih slučajeva navela je i činjenicu da dio građana koristi povrće iz vlastitog uzgoja. Građanima se preporučuje da salatu i druge svježe proizvode prije konzumiranja temeljito operu i pravilno pripreme.