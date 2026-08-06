Preminula Ginger Rain, prvi vatrogasni potražni pas u Hrvatskoj

Selma Jatić
Preminula Ginger Rain, prvi vatrogasni potražni pas u Hrvatskoj

Nakon 16 i po godina života preminula je Ginger Running Wild – Rain, pas koji je ostavio veliki trag u razvoju vatrogasnih potražnih timova u Hrvatskoj.

Od 2010. godine Rain je bila prvi vatrogasni potražni pas u Hrvatskoj, a zajedno sa svojim vodičem sudjelovala je u brojnim vježbama, akcijama spašavanja i obukama širom Evrope. Bila je i mentor mnogim novim K-9 timovima, čime je pomogla u stvaranju sistema potražnih timova sa psima kakav danas postoji.

Njen vodič oprostio se od nje emotivnom porukom, ističući da nije bila samo radni pas, već član porodice, oslonac i partner kroz godine rada i spašavanja.

„Hvala ti na svakom koraku, na bezuvjetnoj vjernosti i na svemu što si dala meni, našem vatrogastvu i svima kojima smo pomogli. Nikada te neću zaboraviti“, poručio je njen vodič.

Ginger Rain preminula je 6. augusta 2026. godine, a iza sebe je ostavila naslijeđe koje će nastaviti živjeti kroz vatrogasne potražne timove koje je pomogla izgraditi.

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