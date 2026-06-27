Na području TK zabilježena četiri požara, vatrogasci imali više intervencija

Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je više intervencija vatrogasnih jedinica, a požari su prijavljeni u Gračanici, Lukavcu, Srebreniku i Živinicama, saopćeno je iz Kantonalne uprave civilne zaštite TK.

Prema izvještaju o aktuelnoj situaciji u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona, objavljenom za 27. juni 2026. godine u 8:00 sati, vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7:00 sati iznosio je 197,72 metra nad morem, dok je tačka preljeva 200 metara nad morem.

U odnosu na mjerenje prije 24 sata, vodostaj je niži za dva centimetra. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 2,00 metra kubna u sekundi.

Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica imala je jednu intervenciju u Mjesnoj zajednici Pribava, gdje je gorio pomoćni objekat, odnosno štala. Prema izvještaju, do požara je došlo zbog spoja na elektroinstalacijama, a od strujnog udara stradale su ovca i jedno janje.

Vatrogasci u Lukavcu intervenisali su na lokaciji Milino Selo, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Jedna intervencija zabilježena je i na području Srebrenika, u naselju Novo Naselje Luka, gdje su gorjele elektroinstalacije na porodičnoj kući.

Profesionalna vatrogasna jedinica Živinice imala je intervenciju na lokaciji PK Višća, rekultivacija, gdje su gorjeli nisko rastinje i otpad na divljoj deponiji.

Podaci o temperaturi, vlažnosti i pritisku, prema izvještaju HMS Bukovčić Tuzla, u dostavljenom izvještaju nisu navedeni.