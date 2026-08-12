Tužilaštvo TK traži pritvor za Sevludina Kamberovića (32) iz Živinica, koji je osumnjičen za nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom lake tjelesne povrede.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona prijedlog za određivanje pritvora uputilo je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda Živinice.

Kamberović je osumnjičen da je u kasnim večernjim satima 9. augusta 2026. godine djevojku koju je poznavao vozilom odvezao u šumsko područje u okolini Živinica, gdje ju je, prema navodima Tužilaštva, više puta udarao po glavi i tijelu te joj upućivao ozbiljne prijetnje po život i tjelesni integritet.

Nakon toga su se vozilom uputili nazad prema Živinicama, a osumnjičeni je, kako se navodi, nastavio sa nasiljem i prijetnjama. Djevojka je u jednom trenutku uspjela pobjeći i zatražiti pomoć.

Policijski službenici Policijske uprave Živinice pronašli su Sevludina Kamberovića 10. augusta i lišili ga slobode. Nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, nakon čega je upućen prijedlog za određivanje mjere pritvora.