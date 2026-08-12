Helikopteri OS BiH angažovani na gašenju požara kod Konjica i Jajca

Nedžida Sprečaković
Helikopteri OS BiH angažovani na gašenju požara kod Konjica i Jajca
Helikopteri OS BiH angažovani na gašenju požara kod Konjica i Jajca

Helikopteri OS BiH angažovani su na gašenju požara na području Konjica, a svoje kapacitete trenutno usmjeravaju i prema području Jajca, gdje pružaju pomoć na osnovu odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

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Zamjenik načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalmajor Mirsad Ahmić i zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za resurse brigadni general Martin Propadalo posjetili su pripadnike Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane OS BiH koji učestvuju u ovim aktivnostima.

Tokom posjete razgovarali su sa posadama helikoptera i pripadnicima jedinice koja pruža podršku u realizaciji letačkih aktivnosti. Zahvalili su im na profesionalizmu, požrtvovanosti i zalaganju tokom intervencija na požarištima.

Posebno je naglašen značaj angažmana pripadnika Oružanih snaga BiH u situacijama kada požari ugrožavaju veće površine i zahtijevaju uključivanje dodatnih kapaciteta.

Helikopteri OS BiH koriste raspoložive kapacitete kako bi pomogli vatrogasnim i drugim službama na terenu, ali i lokalnim zajednicama i stanovništvu na područjima zahvaćenim požarima.

Iz Oružanih snaga BiH istaknuto je da njihovi pripadnici djeluju u složenim uslovima, uz maksimalno angažovanje raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa.

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