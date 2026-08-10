Požar u Neumu i dalje aktivan: Air tractori izbacili više od 86.000 litara vode

Ali Huremović
Požar u Neumu i dalje aktivan: Air tractori izbacili više od 86.000 litara vode

Požar u Neumu, na brdu Vrando odnosno Vjetrenica iznad sela Glumina, i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena u gašenju su jučer učestvovala dva air tractora. Požar je, prema dostupnim informacijama, izazvao udar groma.

Prema podacima Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, air tractori su tokom dana djelovali u dva navrata.

U prvoj akciji, od 10:50 do 15:30 sati, oba aviona obavila su po devet preleta, pri čemu je na požarište izbačeno približno 60.000 litara vode.

Gašenje iz zraka nastavljeno je i u večernjim satima. Od 17:10 do 19:20 sati air tractori su obavila po još četiri preleta i izbacila približno 26.500 litara vode.

Tokom obje akcije na područje zahvaćeno vatrom izbačeno je ukupno oko 86.500 litara vode. Uprkos višesatnom djelovanju iz zraka, požar u Neumu još nije u potpunosti ugašen.

Istovremeno, požar koji je nekoliko dana bio aktivan iznad Kanjine i Živašnice na području Konjica stavljen je pod kontrolu. Vatrogasci su i dalje na terenu, gdje nadziru požarište i sprečavaju moguće ponovno aktiviranje vatre.

Tokom posljednja 24 sata na području Mostara i Čapljine evidentirana su po tri požara, dok je jedan požar zabilježen u Stocu. Svi su uspješno lokalizirani.

Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok je najveća pažnja i dalje usmjerena na požar u Neumu zbog nepristupačnosti terena i činjenice da vatra još nije potpuno ugašena.

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