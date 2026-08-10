U rijeci Bosni pronađeno beživotno tijelo

Adin Jusufović

Tijelo starijeg muškarca pronađeno je jutros u rijeci Bosni, kod industrijske brane u zeničkom naselju Kanal.

Policijska stanica Centar u Zenici informaciju o pronalasku tijela zaprimila je jutros, 10. augusta, nakon što je policiju obavijestio radnik zadužen za održavanje industrijske brane.

Načelnik Sektora uniformisane policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Elvedin Fišek kazao je da je tijelo iz vode izvučeno u 8:40 sati.

Nakon dojave na mjesto događaja upućeni su policijski službenici Policijske stanice Centar, pripadnici Odjela kriminalističke policije i Specijalne policije, kao i ekipa Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica.

O slučaju je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona.

Policija trenutno radi na utvrđivanju identiteta pronađenog muškarca, kao i okolnosti pod kojima je njegovo tijelo dospjelo u rijeku. Više informacija trebalo bi biti poznato nakon provođenja daljnjih istražnih radnji.

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