Narandžasto upozorenje za cijelu BiH: Temperature sutra i do 41 stepen

Narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka bit će na snazi u utorak, 11. augusta, na području cijele Bosne i Hercegovine, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

Upozorenje će važiti od 12 do 16 sati, kada se očekuje najizraženije toplotno opterećenje i temperature koje će u pojedinim dijelovima zemlje dostići i 41 stepen Celzijusa.

Prema prognozi FHMZ-a, u većem dijelu Bosne maksimalne dnevne temperature kretat će se između 33 i 37 stepeni, što odgovara vrijednostima narandžastog nivoa upozorenja.

U Hercegovini i na sjeveru moguće do 41 stepen

Još izraženije vrućine očekuju se u Hercegovini i na krajnjem sjeveru Bosne, gdje bi temperatura mogla dostići između 38 i 41 stepen.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da takve vrijednosti temperature odgovaraju kriterijima crvenog nivoa upozorenja, iako je za područje Bosne i Hercegovine izdato narandžasto upozorenje.

Građanima se preporučuje dodatni oprez, naročito tokom najtoplijeg dijela dana, praćenje aktuelnih vremenskih prognoza i prilagođavanje aktivnosti visokim temperaturama.

Poseban oprez preporučuje se osjetljivim kategorijama stanovništva, dok bi duži boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom tokom najtoplijih sati trebalo svesti na minimum.

FHMZ napominje da se meteorološko upozorenje, u zavisnosti od razvoja vremenske situacije, može naknadno mijenjati, dopunjavati ili korigovati.

Narandžasto upozorenje na snazi je u utorak od 12 do 16 sati, a najviše temperature očekuju se upravo tokom poslijepodnevnih sati.