Vrijeme danas u BiH: Temperature do 38 stepeni, poslijepodne mogući pljuskovi

RTV SLON
Sunce- Vedro
Foto: RTV Slon/Sunčano vrijeme

Vrijeme danas u BiH bit će promjenjivo i nestabilno, uz sunčane periode i visoke temperature, dok se u drugom dijelu dana očekuju lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Najviša dnevna temperatura kretat će se između 29 i 34 stepena, dok će na jugu zemlje biti još toplije, s temperaturama do 38°C. Jutarnje temperature bit će uglavnom između 14 i 19 stepeni, a na jugu do 25°C.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Nestabilno vrijeme i visoke temperature mogli bi nepovoljno utjecati na osjetljive osobe, posebno u poslijepodnevnim satima kada su mogući lokalno obilniji pljuskovi i grmljavina.

Starijim osobama, hroničnim bolesnicima, djeci i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje većih napora i dužeg boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana.

Građanima se savjetuje iz FHMZ da unose dovoljno tečnosti i da budu oprezni zbog mogućih naglih promjena vremena.

pročitajte i ovo

Vijesti

Vremenska prognoza: Nastavlja se period izražene toplote i suše

BiH

Inspekcija povukla 4,5 tona mesa i prerađevina s tržišta BiH

Vijesti

Narandžasto upozorenje meteoalarma za Tuzlu zbog vrućine

Tuzla i TK

Crveni meteoalarm za Tuzlu, temperatura preko 40 stepeni

BiH

U ponedjeljak sunčano i vrlo vruće, na jugu BiH do 42...

BiH

Suh zrak ublažio osjećaj vrućine: Sladić objasnio zašto se današnje temperature...

Istaknuto

Tuzla servis: Jedna ulica bez vodosnadbijevanja

BiH

Na današnji dan rođen Alija Izetbegović, prvi predsjednik nezavisne BiH

Vijesti

Danas je 8.8.2026, datum tri osmice: Šta to znači u numerologiji?

Magazin

Istanbulske mačke osvojile svijet: Kako su postale jedan od najprepoznatljivijih simbola grada

BiH

Požar na povratničkoj farmi u Grujčićima kod Srebrenice

Učitati više