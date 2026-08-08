Vrijeme danas u BiH: Temperature do 38 stepeni, poslijepodne mogući pljuskovi

Vrijeme danas u BiH bit će promjenjivo i nestabilno, uz sunčane periode i visoke temperature, dok se u drugom dijelu dana očekuju lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Najviša dnevna temperatura kretat će se između 29 i 34 stepena, dok će na jugu zemlje biti još toplije, s temperaturama do 38°C. Jutarnje temperature bit će uglavnom između 14 i 19 stepeni, a na jugu do 25°C.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Nestabilno vrijeme i visoke temperature mogli bi nepovoljno utjecati na osjetljive osobe, posebno u poslijepodnevnim satima kada su mogući lokalno obilniji pljuskovi i grmljavina.

Starijim osobama, hroničnim bolesnicima, djeci i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje većih napora i dužeg boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana.

Građanima se savjetuje iz FHMZ da unose dovoljno tečnosti i da budu oprezni zbog mogućih naglih promjena vremena.