Pojačan saobraćaj zbog vikenda i godišnjih odmora: Duge kolone na više graničnih prelaza

Prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora donose pojačan intenzitet saobraćaja na većini puteva u Bosni i Hercegovini, kao i na graničnim prelazima.

Na pojedinim prelazima već su formirane duge kolone. Na izlazu iz BiH zadržavanja su zabilježena na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Kamensko i Novi Grad, dok je na ulazu u BiH kolona zabilježena na Kostajnici.

Na graničnim prelazima Gradina, Deleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera.

Na prelazima Bijača – Nova Sela, Doljani – Metković i Gradiška – Gornji Varoš nema većih gužvi na bh. rampama, ali su zabilježena duža zadržavanja pri ulasku i izlasku iz Hrvatske.

Na ostalim graničnim prelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta.

Danas i sutra obustava saobraćaja zbog trke

Posebno upozorenje odnosi se na magistralnu cestu Cazin – Ostrožac – Srbljani, gdje će zbog održavanja brdske auto-trke danas i sutra, od 8 do 20 sati, biti potpuno obustavljen saobraćaj. Vozila će biti preusmjeravana na alternativne pravce.

Brojna usporenja prisutna su i zbog aktuelnih radova. Zatvorena je poddionica autoceste Golubinja – Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M-17.

Na autocesti A-1 zatvorena je dionica Lašva – Kakanj, u dužini od šest kilometara, zbog sanacije kolovoza, dok se vozila preusmjeravaju dvosmjerno na suprotnu stranu autoceste.

Na dionici A-1 Sarajevo zapad – Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku.

Ograničenja su na snazi i na magistralnim cestama Dobro Polje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje, gdje je dozvoljen saobraćaj vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen.

Vozačima se iz BIHAMK-a zbog pojačanog intenziteta saobraćaja i radova preporučuje da prije polaska provjere stanje na cestama i graničnim prelazima te da putovanje planiraju uz mogućnost dužih zadržavanja.