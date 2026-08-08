Požar u Konjicu: Vatrogasci i zračne snage zajedno brane ljude, prirodu i infrastrukturu

Požar u Konjicu i dalje zahtijeva angažman velikog broja vatrogasaca, službi zaštite i spašavanja te zračnih kapaciteta, a iz Federalne uprave civilne zaštite ističu da je zajedničko djelovanje svih raspoloživih snaga ključno za odgovor na situaciju na terenu.

Na požarištu su angažovani pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, lokalne službe zaštite i spašavanja, vatrogasci i druge operativne snage, uz podršku kapaciteta iz drugih kantona i institucija Bosne i Hercegovine.

Gašenje otežavaju konfiguracija terena, dužina požarne linije, mogućnost daljeg širenja vatre, ali i blizina važnih saobraćajnih pravaca.

U takvim okolnostima značaj ima svaki raspoloživi kapacitet, od vatrogasaca koji neposredno gase vatru, preko operativnih centara i službi civilne zaštite koje koordiniraju aktivnosti, do helikoptera i protupožarnih letjelica koje djeluju iz zraka.

Na gašenju velikog požara na području Konjica angažovani su i Air Tractori, koji pružaju podršku vatrogascima na zemlji. Zračna pomoć posebno je značajna na dijelovima terena do kojih je kopnenim ekipama teško ili nemoguće pristupiti.

Iz Federalne uprave civilne zaštite naglašavaju da prirodne i druge nesreće zahtijevaju zajedničko djelovanje, bez obzira na administrativne granice između gradova, općina, kantona i drugih nivoa vlasti.

Kako navode, zajednički cilj svih angažovanih službi jeste zaštita ljudskih života, prirodnih bogatstava, infrastrukture i materijalnih dobara.

Federalna uprava civilne zaštite posebno je pohvalila profesionalnost i angažman vatrogasaca, pripadnika službi zaštite i spašavanja te posada helikoptera i protupožarnih letjelica koje već danima djeluju u zahtjevnim uslovima.

Iz FUCZ-a poručuju da odgovor na požar u Konjicu pokazuje koliko je važno povezivanje lokalnih, kantonalnih, federalnih i drugih raspoloživih kapaciteta u jednu operativnu cjelinu.

Kada lokalne snage više nisu dovoljne, navode iz ove uprave, pomoć mora biti usmjerena tamo gdje je najpotrebnija, što predstavlja osnovu solidarnosti unutar sistema zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalna uprava civilne zaštite najavila je da će nastaviti koordinirati i podržavati aktivnosti na terenu, te raditi na jačanju operativnih kapaciteta, saradnje između institucija i spremnosti sistema za odgovor na prirodne i druge nesreće.