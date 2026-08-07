Požar na području Kladnja pod kontrolom, ekipe i dalje dežuraju na terenu

Jasmina Ibrahimović

Požar na području općine Kladanj stavljen je pod kontrolu nakon što je opožarena površina sa svih strana izolovana kanalom, prokopanim uz pomoć teške mehanizacije JP „Šume TK“.

Ipak, unutar izolovanog područja i dalje se povremeno pojavljuju manja požarišta, uz zapaljenje pojedinih stabala i niskog rastinja. Tokom intervencije nekoliko puta je dolazilo do širenja žarišta, ali su ona na vrijeme uočena i ugašena.

Na terenu se nalazi deset radnika JP „Šume TK“ koji dežuraju i prate situaciju kako bi spriječili ponovno širenje vatre.

Dodatne probleme predstavljaju pojačan vjetar, dim, slaba vidljivost tokom noći i nepristupačan teren obrasao šumom. Dežurna ekipa ostaje na terenu i nastavlja nadzirati požarište.

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