Lubenica tokom toplotnog vala nije samo osvježavajući ljetni desert, nego namirnica koja zbog velikog udjela vode može pomoći organizmu da lakše nadoknadi dio tečnosti izgubljene tokom vrelih dana. Kada temperature danima ostaju visoke, a tijelo se pojačano znoji pokušavajući se rashladiti, upravo hrana bogata vodom može biti dobar dodatak redovnom unosu tečnosti.

Lubenica se sastoji od približno 91 posto vode, zbog čega je među voćem koje posebno dobro odgovara ljetnim temperaturama. Osim vode, 100 grama lubenice sadrži kalij, magnezij, vitamin C, vitamin A i vitamin B6, dok istovremeno ima relativno malo kalorija.

Lubenica tokom toplotnog vala pomaže unosu tečnosti

Tokom visokih temperatura tijelo se hladi znojenjem, a zajedno sa znojem gubimo vodu. Upravo je nedovoljan unos tečnosti jedan od glavnih rizika tokom toplotnog vala. Zdravstvene preporuke zato insistiraju na redovnom pijenju vode, čak i prije nego što se pojavi izražen osjećaj žeđi.

Tu lubenica može imati svoju ulogu. Zbog visokog sadržaja vode predstavlja jednostavan način da kroz obrok ili užinu unesemo dodatnu tečnost. Cleveland Clinic upravo je zbog toga izdvaja kao dobar međuobrok tokom vrelih ljetnih dana.

Ipak, važno je naglasiti da lubenica ne može zamijeniti vodu. Ona je dodatak hidrataciji, a ne razlog da tokom dana zaboravimo piti.

Nije samo voda, organizmu daje i druge nutrijente

Prednost lubenice nije samo u količini vode koju sadrži. U njenom sastavu nalaze se i kalij i magnezij, minerali koji imaju važne funkcije u organizmu, kao i vitamin C. Crvena boja lubenice potiče od likopena, antioksidansa koji se nalazi i u paradajzu.

Kada smo satima izloženi visokim temperaturama, često nam ne odgovaraju teški obroci. Hladna lubenica tada može biti praktična užina jer istovremeno osvježava i donosi znatnu količinu vode.

Upravo zbog potrebe za nadoknadom tečnosti Crveni križ FBiH u preporukama vezanim za darivanje krvi također naglašava važnost pojačanog unosa tečnosti. Iako je riječ o drugačijem kontekstu, princip ostaje isti, organizmu koji gubi tečnost potrebno ju je pravovremeno nadoknaditi.

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Koliko lubenice je dovoljno?

Ni s lubenicom nije potrebno pretjerivati. Nekoliko kriški može biti dobra ljetna užina, ali velike količine odjednom neće nužno značiti i bolju hidrataciju.

Najvažnije je tečnost unositi tokom cijelog dana. Prema preporukama NHS-a, potrebe za tečnošću rastu kada boravimo u vrućem okruženju, a hrana s visokim sadržajem vode, među kojom se posebno navodi dinja odnosno melon, može doprinijeti ukupnom unosu tečnosti.

Zato je lubenica tokom toplotnog vala dobar dodatak flaši vode koju bismo svakako trebali imati uz sebe.

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Šta ako vam lubenica stvara nadutost i probleme?

Iako većina ljudi lubenicu može jesti bez problema, nekima ona može izazvati nadutost, grčeve ili promjene u probavi. Posebno osjetljive mogu biti osobe koje imaju sindrom iritabilnog crijeva, IBS, jer se lubenica ubraja među namirnice s većim sadržajem FODMAP ugljikohidrata. Oni kod osjetljivih osoba mogu privlačiti dodatnu vodu u crijeva i fermentirati, što može izazvati gasove, nadutost, bol ili proljev.

Na količinu bi trebale obratiti pažnju i osobe koje imaju dijabetes, budući da lubenica sadrži prirodne šećere. Cleveland Clinic preporučuje umjerene porcije i individualno prilagođavanje ishrane. Ako vam lubenica ne odgovara, hidrataciju ne treba forsirati kroz ovu namirnicu. Voda ostaje najjednostavniji izbor.

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Ako vam obična lubenica ne prija, pokušajte s drugačijim osvježenjem

Crveni križ FBiH kao ljetni savjet preporučuje i vodu aromatiziranu lubenicom i svježom mentom. Narezani komadi lubenice i nekoliko listova mente mogu se staviti u bokal s vodom, ostaviti da kratko odstoje, a zatim se voda procijedi i pije tokom dana. Na taj način obična voda dobija lagan i osvježavajući okus, što nekima može pomoći da tokom velikih vrućina češće posegnu za tečnošću.

Ipak, osobe kojima sama lubenica izaziva nadutost, grčeve ili druge probavne tegobe ne bi trebale forsirati ni ovakav napitak. U tom slučaju jednostavnija alternativa može biti rashlađena voda sa nekoliko listova svježe mente ili kriškama limuna. Menta nekim osobama može prijati kod osjećaja težine u stomaku, ali kod osoba koje imaju refluks ili izraženu žgaravicu može pogoršati simptome, pa je najbolje birati ono što organizam dobro podnosi.

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Na vrućini ipak prvo posegnite za vodom

Lubenica može učiniti hidrataciju ukusnijom i lakšom, ali tokom ozbiljnog toplotnog vala osnovno pravilo ostaje isto, vodu treba piti redovno tokom cijelog dana.

Žeđ, glavobolja, vrtoglavica, umor, suha usta i tamnija mokraća mogu biti znakovi da organizmu nedostaje tečnosti. Posebnu pažnju tokom vrućina treba posvetiti djeci, starijim osobama i ljudima s hroničnim bolestima, koji mogu biti osjetljiviji na posljedice visokih temperatura.

U tom dnevnom ritmu lubenica tokom toplotnog vala može biti odličan saveznik, hladna kriška između dva obroka osvježit će, donijeti dodatnu vodu i biti mnogo bolji ljetni izbor od brojnih teških i izrazito slatkih grickalica.