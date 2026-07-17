Ljetne namirnice koje vrijedi uvrstiti u prehranu djece

Ljetne namirnice poput lubenice, smokava, breskvi i tikvica mogu obogatiti dječiju prehranu vitaminima, mineralima, vlaknima i tečnošću koja je posebno važna tokom toplih dana.

Voće i povrće koje dozrijeva tokom ljeta dostupno je u brojnim bojama i okusima, zbog čega roditelji djeci mogu ponuditi raznovrsnije obroke i užine. Ipak, nove namirnice treba uvoditi u skladu s uzrastom djeteta, uz prilagođavanje veličine i načina pripreme kako bi se smanjio rizik od gušenja.

Lubenica kao osvježenje tokom toplih dana

Lubenica pripada porodici tikvenjača, u kojoj se nalaze i krastavci, tikve i dinje. Sadrži veliki udio vode, zbog čega može doprinijeti unosu tečnosti tokom ljetnih vrućina.

Njena crvena boja potječe od likopena, biljnog pigmenta s antioksidativnim svojstvima. Lubenica sadrži i vitamin C te folate, a djeci se može ponuditi kao rashlađena užina nakon igre, kupanja ili boravka na otvorenom.

Koštice je potrebno ukloniti, dok komade treba prilagoditi uzrastu djeteta.

Smokve kao prirodno slatka užina

Svježe smokve prepoznatljive su po slatkom okusu i mekoj teksturi, a sadrže vlakna, vitamine i minerale. Zbog prirodne slatkoće mogu poslužiti kao zamjena za industrijske grickalice i deserte s dodatnim šećerom.

Mogu se kombinovati s jogurtom ili svježim sirom, ali ih je potrebno dobro oprati i servirati u manjim komadima. Zbog većeg sadržaja vlakana, djeci koja ih ranije nisu jela treba ih ponuditi u umjerenim količinama.

Breskve bogate okusom i hranjivim tvarima

Breskve su zbog sočne i mekane unutrašnjosti često omiljene među djecom. Sadrže vitamin C, kalij, vlakna i druge korisne hranjive tvari.

Najukusnije su kada su potpuno zrele, a mogu se jesti svježe, dodavati jogurtu, kašama i voćnim salatama ili kratko termički obraditi. Mlađoj djeci breskvu je potrebno oguliti i izrezati na komade primjerene njihovom uzrastu.

Tikvice pogodne za različite dječije obroke

Tikvice imaju blag okus i jednostavno se kombinuju s drugim namirnicama, zbog čega se često koriste u pripremi prvih povrtnih obroka za bebe. Sadrže karotenoide, vitamin C, kalij i magnezij.

Mogu se kuhati, peći, pripremati na pari ili dodavati supama, varivima i umacima. Starijoj djeci mogu se ponuditi i naribane u salati, dok se dodavanjem male količine maslinovog ulja poboljšava iskorištavanje vitamina topivih u mastima.

Tikvice se mogu kratko dinstati s maslinovim uljem, vodom i začinskim biljem, dok količinu bijelog luka i drugih začina treba prilagoditi uzrastu i navikama djeteta.