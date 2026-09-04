Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je javni poziv vrijedan 1,2 miliona KM za unapređenje prostora i opreme neprofitnih organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i podrške.

Cilj je poboljšati kvalitet i dostupnost socijalnih usluga, ali i uslove boravka korisnika i rada zaposlenih u najmanje 25 organizacija širom Federacije BiH.

Sredstva su namijenjena organizacijama koje pružaju usluge dnevnog i poludnevnog boravka, pomoći u kući, stanovanja uz podršku, malih porodičnih domova, prihvatilišta, stručne podrške i savjetovanja, kao i institucionalnog socijalnog zbrinjavanja.

Koliko novca mogu dobiti organizacije?

Javnim pozivom predviđeno je: o 15.000 KM za nabavku opreme i drugih stalnih sredstava, do 50.000 KM za ulaganja u postojeće objekte, do 100.000 KM za izgradnju novih objekata.

Od ukupno 1,2 miliona KM, za opremanje je planirano 150.000 KM, za ulaganja u postojeće objekte 650.000 KM, a za izgradnju novih 400.000 KM.

Prilikom ocjenjivanja projekata bit će vrednovani broj korisnika kojima će ulaganje poboljšati uslove, opravdanost i održivost projekta, kao i njegov doprinos dostupnosti socijalnih usluga, posebno u manje razvijenim lokalnim zajednicama.

Pravo prijave imaju neprofitne organizacije sa sjedištem u Federaciji BiH koje imaju registrovanu djelatnost socijalne zaštite i ispunjavaju ostale uslove javnog poziva.

Organizacije moraju osigurati najmanje 10 posto ukupne vrijednosti projekta iz vlastitih ili drugih izvora. Jednoj organizaciji mogu biti odobrena sredstva za sufinansiranje samo jednog projekta.

Rok za prijavu 15 dana

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od posljednje objave obavijesti o javnom pozivu u dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Večernji list“.

Prijave se mogu dostaviti preporučenom poštom ili lično na pisarnicu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u Sarajevu.

Integralni tekst javnog poziva, obrazac za prijavu, bodovna shema i potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj stranici Ministarstva.