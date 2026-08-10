Zaostale plate za rudare RMU Zenica osigurane, devet rudara još u jami Raspotočje

Zaostale plate za rudare RMU Zenica bit će isplaćene nakon operativne aktivacije sredstava Svjetske banke, a za tu namjenu predviđeno je oko tri miliona KM, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Istovremeno, prema informacijama Sindikata, devet rudara i dalje se nalazi u jami Raspotočje, dok je devet njihovih kolega zbog narušenog zdravstvenog stanja već izašlo iz jamskih prostorija.

Iz Federalnog ministarstva navode da su, u saradnji sa Vladom Federacije BiH i drugim institucijama, osigurana projektna sredstva Svjetske banke u ukupnom iznosu od oko 160 miliona KM.

Nakon očekivane operativne aktivacije tih sredstava u narednim danima, oko tri miliona KM trebalo bi biti usmjereno za isplatu zaostalih plata zaposlenima u Rudniku mrkog uglja Zenica.

Ministarstvo pozvalo rudare da napuste jamu

Iz Ministarstva su naglasili da su zdravlje i životi rudara prioritet te pozvali radnike koji se još nalaze u jami Raspotočje da je napuste.

Prema informacijama Sindikata koje prenosi Ministarstvo, devet rudara je zbog narušenog zdravlja već moralo izaći iz jame, dok ih još devet ostaje u jamskim prostorijama.

Istovremeno je Sindikalni odbor pozvan da odustane od najavljenog dodatnog silaska rudara u jamu.

Iz Ministarstva podsjećaju da, prema članu 50. Zakona o rudarstvu Federacije BiH, štrajk u objektima ugroženim metanom nije dopušten iz sigurnosnih razloga.

Navode da prava radnika nisu sporna i da će se nastaviti raditi na njihovoj zaštiti, ali da boravak u metanskoj jami predstavlja direktan rizik po živote rudara.

Za RMU Zenica do sada osigurano 18,47 miliona KM

Prema podacima Federalnog ministarstva, od početka procesa zatvaranja RMU Zenica osigurano je ukupno 18,47 miliona KM.

Od tog iznosa približno 15 miliona KM usmjereno je za plate, topli obrok i druga prava radnika, oko 3,1 milion KM za uvezivanje radnog staža, dok je približno 397.000 KM izdvojeno za repromaterijal.

U posljednjih 26 mjeseci, u saradnji sa Elektroprivredom BiH i Rudnikom uglja Kreka, osigurano je više od 11 miliona KM isključivo za plate zeničkim rudarima.

Iz Ministarstva podsjećaju da većina radnika RMU Zenica od aprila nije redovno radno angažovana i da proizvodnje uglja nema, ali poručuju da radnici neće ostati bez podrške tokom procesa zatvaranja rudnika.

Najavljeno zbrinjavanje, prekvalifikacija i uvezivanje staža

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije naglašava da nije poslodavac radnicima RMU Zenica niti upravlja jamskim prostorijama, ali da učestvuje u sistemskom rješavanju problema rudnika.

Kako navode, proces pravedne tranzicije obuhvatit će zbrinjavanje radnika, prekvalifikaciju ili uvezivanje radnog staža, u zavisnosti od statusa i potreba zaposlenih.

Zaostale plate za rudare RMU Zenica, prema najavi Ministarstva, trebale bi biti isplaćene čim sredstva postanu operativno dostupna, dok se od rudara koji su još u jami Raspotočje očekuje da zbog sigurnosnog rizika napuste jamske prostorije.