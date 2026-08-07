Zenički rudari u jami Raspotočje proveli su i treću noć, a protest trenutno nastavlja 11 radnika Rudnika mrkog uglja Zenica. Njihovo zdravstveno stanje je dobro, potvrdio je potpredsjednik Sindikata Elvedin Alić.

Broj rudara u jami smanjen je u odnosu na početak protesta, kada ih je bilo oko 20. Do jučer je u Raspotočju boravilo 18 rudara, dok ih je sada ostalo 11.

Riječ je o radnicima koji su angažovani i na održavanju jamskih prostorija, dok su ostali rudari morali izaći iz jame kako bi mogli obavljati zakonom propisane poslove, među kojima su otplinjavanje i odvodnja.

Zenički rudari u jami čekaju konkretno rješenje

Problem ovjere zdravstvenih knjižica za zaposlene u rudnicima Zenica, Kakanj i Breza privremeno je riješen na mjesec dana, ali time nisu ispunjeni svi zahtjevi rudara.

Za zaposlene u RMU Zenica jedno od ključnih pitanja ostaju neisplaćene plaće, ali i neizvjesnost u vezi s budućnošću rudnika i realizacijom plana njegovog zatvaranja.

Prema riječima Elvedina Alića, dopis resornog federalnog ministra Vedrana Lakića, u kojem je navedeno da se radi na pronalaženju rješenja, nije donio konkretne odgovore koje rudari očekuju.

Ukoliko tokom dana ne bude konkretnog pomaka, postoji mogućnost da zenički rudari u jami Raspotočje ostanu i tokom vikenda, odnosno da protest nastave i naredne sedmice.

Dodatni problem predstavlja kašnjenje plaća. Plaća za maj, prema ranijim najavama, trebala je biti isplaćena početkom jula, dok je plaća za juni trebala biti isplaćena do 25. jula. Rudari su u međuvremenu zaradili i julsku plaću, čiji je rok za isplatu, prema kolektivnom ugovoru, 25. august.