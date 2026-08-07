Ekstremne vrućine u Mostaru ne jenjavaju, a četvrtak, 6. august, bio je najtopliji dan aktuelnog toplotnog vala, ali i dosadašnjeg dijela ljeta.

Prema podacima koje je objavila stranica Hercegovina Meteo, maksimalna temperatura zraka na meteorološkoj stanici u Mostaru dostigla je čak 42,5 stepeni Celzijusa, odnosno približila se vrijednosti od 43 stepena.

Posebno zabrinjava podatak da je ovo već deveti uzastopni dan tokom kojeg je temperatura u Mostaru dostigla ili premašila 40 stepeni. Istovremeno, osmi je dan zaredom s maksimalnom temperaturom od najmanje 41 stepen.

Značajnijeg osvježenja još nema

Prema trenutnim prognozama, zasad nema naznaka značajnijeg pada temperature. Raniji prognostički modeli ukazivali su na mogućnost slabljenja toplotnog vala pred kraj prve dekade augusta, ali noviji proračuni više ne pokazuju takav razvoj situacije.

Procjene Hercegovina Metea ukazuju da bi veoma toplo vrijeme moglo potrajati još najmanje desetak dana. To bi značilo nastavak dugotrajnog i intenzivnog toplotnog vala, praćenog izraženom sušom i izuzetno visokim temperaturama.

Ukoliko se nastavi niz dana s temperaturama od najmanje 40 stepeni, Mostar bi mogao ugroziti i rekord iz 2024. godine, kada je zabilježen najduži uzastopni period s temperaturama iznad te granice.

Mogući lokalni pljuskovi

Sunčano i suho vrijeme i dalje će dominirati u Hercegovini. Ipak, tokom petka i subote postoji mogućnost pojave kratkotrajnih lokalnih pljuskova zbog blizine frontalnih sistema koji se nalaze sjevernije od Bosne i Hercegovine.

Slične pojave bilježene su i prethodnih dana, ali uglavnom lokalno i kratkotrajno. Prema meteorološkim procjenama, ne očekuju se rasprostranjenije padavine koje bi mogle donijeti značajnije osvježenje ili ublažiti posljedice suše.