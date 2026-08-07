Počela isplata naknada za roditelje njegovatelje

Isplata naknada za roditelje njegovatelje za juli počela je nakon što su pušteni nalozi za isplatu sredstava za 2.104 korisnika ovog prava.

Mjesečna naknada trenutno iznosi 1.027 KM, dok je ranije iznosila 619 KM. Prema objavljenim podacima, za ovu kategoriju korisnika ukupno je osigurano 3.765.866 KM.

Isplata naknada za roditelje njegovatelje za juli

Puštanjem naloga započela je isplata naknada za roditelje njegovatelje za juli, čime se nastavlja redovna mjesečna podrška osobama koje svakodnevno brinu o najranjivijim članovima svojih porodica.