Isplaćene naknade roditeljima njegovateljima u FBiH, visina naknade za narednu godinu još nepoznata

Roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH danas su pustene novembarske naknade, potvrdio je ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Za 1.875 korisnika izdvojeno je 3 miliona i 186 hiljada KM, što je redovna mjesečna obaveza iz budžeta FBiH.

Iz Ministarstva podsjećaju da su izmjene i dopune Zakona o roditeljima njegovateljima upućene u javnu raspravu 24. novembra. Predložene izmjene predviđaju da veći broj osoba može ostvariti pravo na status roditelja njegovatelja, čime bi se krug korisnika proširio.

Ono što još uvijek nije poznato jeste iznos naknade za narednu godinu. Visina naknade zavisi od odluke o minimalnoj plati za 2026. godinu, a taj iznos još nije utvrđen. Zbog toga se ne može govoriti o tome da li će doći do povećanja naknade.

Ministarstvo navodi da će, čim odluka o minimalnoj plati bude donesena i podaci postanu zvanični, javnost biti o svemu na vrijeme informisana.