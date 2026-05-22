Delić podnio krivičnu prijavu protiv Srđana Amidžića

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić podnio je krivičnu prijavu protiv Srđana Amidžića zbog, kako je naveo, njegovih jučerašnjih izjava.

Delić je poručio da nema mjesta normalizaciji mržnje prema Bošnjacima i muslimanima u BiH, niti prema bilo kojem građaninu koji pošteno živi i radi za svoju domovinu.

„Ko god bude javno vrijeđao i širio mržnju pod krinkom politike bit će prijavljen i procesuiran. Svaki put“, naveo je Delić.

Dodao je da se ne smije nijemo posmatrati vrijeđanje i dehumanizacija ljudi zbog njihove vjere ili narodnosti.

Delić je poručio da je sada odgovornost na tužilaštvima, od kojih očekuje sankcionisanje javnog širenja mržnje.