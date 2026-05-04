Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Daniel Tučić potpisali su Ugovor o finansiranju zapošljavanja u okviru projekta „Gerontodomaćice“.

Riječ je o projektu koji podrazumijeva pružanje usluge pomoći u kući starijim i iznemoglim osobama, kao i osobama s invaliditetom u lokalnim zajednicama širom Federacije BiH.

Za realizaciju projekta u 2026. godini Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izdvojit će 1.100.000 KM, dok će Federalni zavod za zapošljavanje osigurati dodatnih 800.000 KM. Ukupna vrijednost projekta tako je povećana na 1.900.000 KM.

Iz Ministarstva podsjećaju da je prošle godine, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Crvenim križem FBiH, pokrenut pilot-projekat koji je realizovan u 22 općine u Federaciji BiH. Kroz taj program zaposlena je 51 žena kao gerontodomaćica.

Zahvaljujući povećanim sredstvima u 2026. godini, broj zaposlenih gerontodomaćica bit će povećan za još 19, pa će ukupno 70 žena dobiti priliku za zaposlenje kroz ovaj program.

Projekat će se nastaviti u općinama koje su već uključene, ali će biti otvoren i za nove lokalne zajednice koje iskažu interes za učešće.

Ministar Delić pozvao je načelnike i gradonačelnike da prepoznaju značaj ove usluge i uključe se u projekat, naglašavajući da program direktno odgovara na potrebe najranjivijih kategorija stanovništva, ali istovremeno otvara i nove mogućnosti za zapošljavanje žena.

Generalni sekretar Crvenog križa FBiH Daniel Tučić istakao je da proširenje projekta potvrđuje potrebu za ovakvim vidom podrške u zajednici. Kako je navedeno, dodatna sredstva omogućit će veći broj korisnika i kvalitetniju uslugu pomoći u kući.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Crvenog križa FBiH pozvali su sve općine i gradove u Federaciji BiH da, nakon zvaničnog poziva Crvenog križa, iskažu interes za učešće u projektu u skladu s potrebama svojih lokalnih zajednica.