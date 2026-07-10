Penzije se sada usklađuju dva puta godišnje: Delić govorio o izmjenama Zakona o PIO

Izmjene Zakona o PIO, kojima su uvedena dva redovna usklađivanja penzija godišnje, predstavljene su kao najveći zajednički rezultat penzionerskih udruženja i federalnih institucija u posljednjih nekoliko godina.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić prisustvovao je Izvještajnoj i izbornoj sjednici Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije BiH, održanoj u Fojnici, gdje je govorio o saradnji Ministarstva i predstavnika penzionera.

Delić je zahvalio dosadašnjem rukovodstvu Saveza na partnerstvu, navodeći da je zajednički rad doveo do značajnih promjena u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja.

„Nije bilo teško obećavati promjene. Teško je bilo preuzeti odgovornost i predložiti rješenja za koja su mnogi tvrdili da ih je nemoguće usvojiti. Upravo zato danas možemo reći da smo zajedno napravili iskorak koji će imati značaj i za buduće generacije penzionera“, kazao je Delić.

Dva redovna usklađivanja penzija godišnje

Izmjenama Zakona o PIO uvedena su dva redovna usklađivanja penzija tokom godine, dok je formula obračuna promijenjena kako bi, prema navodima Ministarstva, bila povoljnija za penzionere.

Delić je istakao da značaj izmjena nije ograničen samo na pojedinačna povećanja penzija, nego na promjenu pravila prema kojima će sistem funkcionisati i u narednim godinama.

„Najveća vrijednost ovih izmjena nije u jednom povećanju penzija ili jednom usklađivanju. Njihova najveća vrijednost je u tome što smo promijenili pravila po kojima sistem funkcioniše“, poručio je federalni ministar.

Prema njegovim riječima, novi model trebao bi omogućiti redovnije i pravednije usklađivanje penzija, uz povoljnije vrednovanje rada i penzijskog staža.

Za penzije i jednokratne pomoći više od milijardu KM

Tokom sjednice predstavljen je i pregled izdvajanja za penzionersku populaciju. Prema podacima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, od 2023. do 2025. godine za povećanja penzija i jednokratne pomoći izdvojeno je više od milijardu KM.

Iz Ministarstva navode da je to višestruko više sredstava nego u periodu od 2018. do 2022. godine zajedno.

Povećana su i izdvajanja za banjsko liječenje penzionera, koja su sa približno 450.000 KM godišnje dostigla dva miliona KM. Istovremeno je, kako je navedeno, povećavana i finansijska podrška radu Saveza udruženja penzionera Federacije BiH.

Mehić: Izmjene Zakona o PIO najveći uspjeh Saveza

Dosadašnji predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije BiH Redžo Mehić ocijenio je da su izmjene Zakona o PIO najveći uspjeh Saveza u proteklom periodu.

Podsjetio je da su penzioneri godinama tražili promjenu sistema kako bi im bilo omogućeno povoljnije i redovnije usklađivanje penzija.

„Mnogi nisu vjerovali da je takve izmjene moguće provesti. Danas možemo reći da jesu i da su upravo te izmjene najveći rezultat koji je Savez ostvario u proteklom periodu“, kazao je Mehić.

Delić je novoizabranom rukovodstvu Saveza poželio uspješan rad, uz poruku da penzioneri u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike trebaju imati partnera u daljem unapređenju svog položaja i životnog standarda.