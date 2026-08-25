Platforma „Gledaj sebi posla“ postaje trajni alat za traženje posla u FBiH

Platforma „Gledaj sebi posla“ trebala bi postati trajni digitalni alat koji će tokom cijele godine povezivati osobe koje traže zaposlenje i poslodavce u Federaciji Bosne i Hercegovine, najavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Platforma je dio šireg projekta u okviru kojeg će 3. i 4. septembra u Sarajevu biti održan treći Sajam poslova „Gledaj sebi posla“. Očekuje se učešće više od 100 poslodavaca, institucija i organizacija, a cilj je omogućiti direktne razgovore kompanija sa ljudima koji traže prvo zaposlenje, žele promijeniti posao ili se vratiti na tržište rada.

Za razliku od Sajma, koji traje dva dana, platforma „Gledaj sebi posla“ zamišljena je kao mjesto na kojem će povezivanje poslodavaca i potencijalnih radnika biti dostupno tokom cijele godine. Registracija i objavljivanje oglasa za poslodavce su besplatni, kao i korištenje platforme za osobe koje traže zaposlenje.

Prema riječima ministra Delića, tokom priprema za Sajam cilj je povećati broj konkretnih oglasa na platformi kako bi zainteresovani mogli vidjeti gdje postoje slobodna radna mjesta, prijaviti se na njih i nastaviti komunikaciju sa kompanijama i nakon završetka događaja.

Potrebu za drugačijim pristupom zapošljavanju pokazuje i stanje na tržištu rada. U Federaciji BiH trenutno je na evidencijama oko 246.000 nezaposlenih, dok poslodavci istovremeno upozoravaju da u pojedinim djelatnostima teško pronalaze radnike. Na početku aktuelnog mandata na evidencijama je bilo 274.820 nezaposlenih osoba, odnosno više od 28.000 više nego danas.

Delić navodi da jedan od problema predstavlja to što postojeće evidencije ne daju dovoljno precizne podatke o tome koliko prijavljenih osoba aktivno traži posao, koje kvalifikacije imaju i kakva im je podrška potrebna za zapošljavanje.

Najavljene reforme trebale bi omogućiti preciznije usmjeravanje programa zapošljavanja, samozapošljavanja, obuka i prekvalifikacija, odnosno povezivanje mjera podrške sa stvarnim potrebama nezaposlenih i privrede.

„Gledaj sebi posla“ trebao bi služiti i kao izvor podataka o zanimanjima i vještinama koje poslodavci najviše traže. Ukoliko se, primjerice, pokaže da veći broj kompanija traži isti profil radnika kojeg nema dovoljno na tržištu, ti podaci mogu biti korišteni prilikom planiranja programa prekvalifikacije i drugih mjera zapošljavanja.

Delić je naglasio i da sajam i platforma predstavljaju samo dio širih promjena na tržištu rada, zajedno sa reformom službi za zapošljavanje, izmjenama propisa o zapošljavanju stranaca, novim Zakonom o radu te programima obuke i prekvalifikacije.