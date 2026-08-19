Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine od jula su dodatno usklađene za 3,82 posto. Konačan procenat utvrdio je Upravni odbor Federalnog zavoda za MIO/PIO, a penzionerima će razlika za juli biti isplaćena uz augustovsku penziju početkom septembra. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić tvrdi da je novi model usklađivanja penzija donio znatno veći rast nego što bi to bio slučaj prema starom zakonu.

Veće penzije u FBiH: U septembru i razlika za juli

Konačan obračun drugog ovogodišnjeg usklađivanja je završen. Umjesto procjena koje su se ranije spominjale, sada su poznati službeni podaci na osnovu kojih su izračunate penzije za drugu polovinu godine.

„Slijedom izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08 posto. Da zakon nismo mijenjali i da je ostao raniji način usklađivanja, rast bi ove godine bio oko pet posto. Dakle, govorimo o rastu koji je otprilike tri puta veći od onoga koji bi penzioneri imali po starom modelu usklađivanja”, kazao je Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike.

Konačna stopa drugog ovogodišnjeg usklađivanja, koje se primjenjuje od 1. jula, iznosi 3,82 posto. Procenat je dobijen na osnovu kretanja prosječne bruto plate i potrošačkih cijena u prvih šest mjeseci.

I dok se povećanja najčešće mjere procentima, za penzionere je mnogo važnije koliko će novca na kraju imati na računu. A tu više ne postoji samo jedan odgovor. Iznos najniže penzije zavisi i od toga kada je korisnik ostvario pravo na penziju, ali, za nove penzionere, i od dužine staža i uplaćenih doprinosa.

Koliko sve to znači u konkretnim iznosima, Delić objašnjava na primjeru najnižih penzija.

„Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 KM. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 KM“, pojasnio je Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike.

Riječ je o dvije kategorije korisnika – onima koji su pravo na penziju ostvarili od početka ove godine i korisnicima koji su ga ostvarili ranije. Posebna pravila važe i za nove penzionere sa manje od 40 godina staža. Njihova najniža penzija zavisi od godina provedenih u osiguranju i visine uplaćenih doprinosa. Najviše polemike izazvala je kategorija onih sa svega 15 godina staža.

„Čovjek koji je radio 15 godina, ima 15 godina staža, imao je minimalno uplaćene doprinose. Po zvaničnom obračunu on bi trebao da ima penziju oko 280 KM, a njegova penzija iznosi 451 KM. Razliku tu isplaćuju svi drugi penzioneri i isplaćuje budžet Vlade Federacije BiH“, izjavio je Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike.

Za osiguranike sa 40 i više godina staža postoji i zaštitni institut zajamčene penzije. Nakon posljednjih usklađivanja, ti iznosi se kreću od oko 871 do više od 900 maraka. Resorni ministar posebno insistira na tome da cilj izmjena zakona nije bio jednokratno povećanje primanja, nego trajno povećanje iznosa penzije.

„Naš cilj nije bio da napravimo jednu intervenciju, da isplatimo jednu jednokratnu pomoć i završimo priču. Jednokratna pomoć od 100, 200 ili više konvertibilnih maraka može biti značajna u trenutku kada je čovjek dobije, ali se ona isplati samo jednom. Mi smo željeli da veći iznosi uđu u samu penziju i da ostanu u njoj svakog narednog mjeseca i svake naredne godine”, zaključio je Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike.

Penzije ostvarene tokom 2026. godine ne podliježu ovom usklađivanju, osim najnižih, zajamčenih i najviših penzija. Za penzijsko-invalidski sistem ove je godine u federalnom budžetu planirano oko četiri milijarde i 422 miliona maraka, a sistem obuhvata više od 471 hiljadu korisnika. Konačno usklađene penzije bit će isplaćene 4. septembra. Penzioneri će tada uz uvećanu penziju za august dobiti i pripadajuću razliku za juli.