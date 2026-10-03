Sutra u BiH sunčano i toplo, temperature do 29 stepeni

RTV SLON
Vremenska prognoza: Od utorka vruće i sparno, mogući lokalni pljuskovi

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz mogućnost jutarnje magle u kotlinama i duž riječnih tokova u Bosni. Tokom dana bit će ugodno toplo, a najviše dnevne temperature dosezat će 29 stepeni Celzijusa na jugu zemlje.

Jutarnje temperature kretat će se od 5 do 11 stepeni, dok će na jugu biti do 16 stepeni. Dnevna temperatura iznosit će između 20 i 26 stepeni, a na jugu do 29 stepeni.

Vjetar će biti slab, na jugu jugozapadni, a u ostalim dijelovima zemlje istočni i sjeveroistočni.

Povoljne biometeorološke prilike

Biometeorološke prilike bit će povoljne, a sunčano vrijeme i umjerene temperature mogli bi pozitivno utjecati na raspoloženje i radnu sposobnost većine stanovništva.

Jutarnja magla u pojedinim područjima mogla bi kratkotrajno izazvati nelagodu kod meteoropata i hroničnih bolesnika, posebno osoba s respiratornim tegobama. Tokom dana očekuju se ugodni uslovi za boravak i aktivnosti na otvorenom, uz izraženiji osjećaj topline na jugu zemlje.

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