Stiže zimsko računanje vremena, kazaljke pomjeramo krajem oktobra

Zimsko računanje vremena počinje u noći sa subote na nedjelju, 25. oktobra, kada će građani Bosne i Hercegovine kazaljke na satovima pomjeriti jedan sat unazad.

U 3 sata ujutro sat će biti vraćen na 2 sata, čime završava ovogodišnje ljetno računanje vremena. Ono je počelo 29. marta, kada su kazaljke pomjerene jedan sat unaprijed.

Promjena vremena značit će da će jutra ranije svitati, ali će i mrak padati ranije nego prethodnih dana.

Zimsko računanje vremena traje do kraja marta

Većina mobilnih telefona, računara i drugih uređaja povezanih s internetom vrijeme će promijeniti automatski. Satove na uređajima koji nemaju automatsko podešavanje bit će potrebno pomjeriti ručno.

Zimsko računanje vremena trajat će do posljednje nedjelje u martu naredne godine, kada će kazaljke ponovo biti pomjerene jedan sat unaprijed.