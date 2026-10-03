Edin Džeko emotivnom objavom zahvalio djeci: Posebno izdvojio Ednu Šunjić

RTV SLON
Foto: NS FBiH

Edin Džeko oglasio se nakon oproštajne utakmice za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, uputivši emotivnu poruku djeci koja su ga izabrala za svog uzora. Posebno je izdvojio Ednu Šunjić, koja mu je tokom ceremonije oproštaja na Bilinom polju u Zenici uručila poklon u ime djece s poteškoćama u razvoju.

Dugogodišnji kapiten Zmajeva zahvalio je djeci na ukazanom povjerenju i podršci, ističući koliko mu znači što su upravo njega prepoznali kao uzora.

„Emocije se još nisu smirile nakon sinoć. Toliko toga želim reći, ali ovu objavu želim posvetiti mojoj Edni Šunjić i zahvaliti joj se, ali i svoj djeci koja su mi ukazala čast i učinila me sretnim što su baš mene izabrala za svog uzora i njihov glas“, napisao je Džeko.

Posebnu zahvalnost uputio je Edni, koja je bila dio ceremonije upriličene nakon njegove posljednje utakmice u reprezentativnom dresu.

„Edna je sinoć predstavljala svu djecu i hvala joj na sjajnoj energiji koju je donijela“, poručio je Džeko.

Edna Šunjić poznata je i po sportskim uspjesima. Članica je Specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, a osvojila je medalje u alpskom skijanju. Zaposlena je u Federalnom ministarstvu kulture i sporta, gdje radi u Sektoru za mlade.

Džeko se od reprezentacije oprostio 2. oktobra, u susretu protiv Švedske koji je završen rezultatom 1:1. Reprezentativnu karijeru završio je sa 152 nastupa i 73 postignuta gola za Bosnu i Hercegovinu.

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