Edin Džeko se oprostio od reprezentacije BiH nakon gotovo 20 godina

Edin Džeko odigrao je posljednju utakmicu za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji kapiten oprostio se od nacionalnog dresa 2. oktobra, u susretu protiv Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici, koji je završen neriješenim rezultatom 1:1.

Džeko je teren napustio u 63. minuti utakmice, kada ga je zamijenio Haris Tabaković. Prilikom izlaska ispraćen je ovacijama s tribina, dok su mu saigrači i protivnički igrači odali počast špalirom. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedio je i zvanični oproštaj, uz aplauze i skandiranje navijača koji su ispunili stadion.

Reprezentacija BiH povela je u 61. minuti golom Viktora Gyökeresa, a izjednačenje je u 80. minuti donio Kerim Alajbegović. Džeko je tokom susreta zatresao mrežu, ali je pogodak poništen nakon provjere, jer je lopta prethodno izašla izvan granica terena.

Džeko je za reprezentaciju debitovao 2007. godine, a tokom gotovo dvije decenije postao je najbolji strijelac i igrač s najviše nastupa u historiji nacionalnog tima. Prema podacima Fudbalskog saveza BiH, karijeru je završio sa 152 nastupa i 74 postignuta gola.

Među najznačajnijim poglavljima njegove karijere su plasmani Bosne i Hercegovine na Svjetska prvenstva 2014. i 2026. godine. Džeko je bio jedan od ključnih igrača generacije koja je prvi put odvela BiH na Mundijal u Brazilu, a reprezentaciju je kao kapiten predvodio i na ovogodišnjem prvenstvu u SAD.

Odluku o povlačenju iz reprezentacije objavio je početkom septembra, kada je saopćio da će utakmica protiv Švedske biti njegov posljednji nastup u državnom dresu. Istakao je da je igranje za svoju zemlju za njega predstavljalo poseban ponos i dječački san, te da je došao trenutak da se povuče.

Oproštaj na Bilinom polju označio je kraj reprezentativnog puta igrača koji je gotovo 20 godina bio jedan od najprepoznatljivijih članova nacionalnog tima. Džeko će nastaviti klupsku karijeru, dok će reprezentaciju BiH ubuduće pratiti izvan terena.