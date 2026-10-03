Vodič za birače: Šta treba znati prije odlaska na glasanje?

Dan prije Općih izbora, birači bi trebali provjeriti osnovne informacije kako bi glasanje u nedjelju proteklo što jednostavnije. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati.

Prije odlaska na glasanje potrebno je provjeriti na kojem biračkom mjestu je birač upisan u Centralni birački spisak. Na biračko mjesto potrebno je ponijeti važeći identifikacioni dokument.

Po dolasku na biračko mjesto birač se identifikuje i nakon provjere dobija odgovarajuće glasačke listiće. Birač treba pažljivo pratiti upute članova biračkog odbora i glasati u prostoru predviđenom za to, kako bi tajnost glasanja bila osigurana.

Ovogodišnji izbori donose i novine u izbornom procesu kroz korištenje novih tehnologija, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

Biračka mjesta zatvaraju se u 19 sati. Biračima koji se u trenutku zatvaranja zateknu na biračkom mjestu omogućava se da glasaju.

U slučaju nejasnoća ili problema na biračkom mjestu, birač se može obratiti članovima biračkog odbora ili nadležnoj izbornoj komisiji.