CIK objavio kada stižu prvi rezultati Općih izbora

Prvi rezultati Općih izbora u Bosni i Hercegovini trebali bi biti objavljeni u nedjelju, 4. oktobra, već u 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta, najavila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati, a pravo glasa na Općim izborima 2026. godine ima 3.408.517 birača upisanih u Centralni birački spisak.

Prve informacije o izlaznosti tokom dana

Centralna izborna komisija prve informacije sa biračkih mjesta predstavit će u podne, kada će biti objavljeni podaci o izlaznosti do 11 sati.

Naredna konferencija za medije planirana je u 16 sati i odnosit će se na izlaznost birača do 15 sati.

Najveća promjena u odnosu na ranije izborne cikluse odnosi se upravo na vrijeme kada će biti poznati prvi rezultati Općih izbora. Dok su preliminarni i nepotpuni rezultati ranijih godina uglavnom objavljivani kasnije tokom izborne večeri, ovog puta najavljeni su već za 20 sati.

Skeniranje listića trebalo bi ubrzati objavu rezultata

Raniju objavu omogućit će primjena novih izbornih tehnologija. Glasački listići bit će skenirani, a podaci sa biračkih mjesta dostavljani Centralnoj izbornoj komisiji.

Skeniranje, međutim, neće zamijeniti ručno brojanje. Glasački listići bit će i ručno prebrojani, a ukoliko dođe do razlike između rezultata skeniranja i ručnog brojanja, bit će provedeno usklađivanje i dodatne provjere.

Ako razlika ostane i nakon provjera, kao službeni rezultat bit će prihvaćen rezultat utvrđen ručnim brojanjem glasova.

Prema najavljenom rasporedu CIK-a, građani bi prve preliminarne i nepotpune rezultate trebali dobiti već sat nakon zatvaranja biračkih mjesta, dok će utvrđivanje konačnih rezultata uslijediti nakon završetka svih propisanih izbornih procedura.