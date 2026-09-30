Bilino Polje se sprema za oproštaj Edina Džeke: Susret BiH i Švedske uz poseban program

Predstojeća utakmica reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske na Bilinom Polju u Zenici bit će u znaku oproštaja Edina Džeke od dresa reprezentacije BiH. Susret je zakazan za petak u 20:45 sati, a osim emotivnog karaktera imat će i veliki takmičarski značaj, s obzirom na borbu dvije selekcije za prvo mjesto u grupi Lige nacija.

Za oproštaj dugogodišnjeg kapitena reprezentacije pripremljen je poseban program. Na Bilinom Polju planiran je dron show, dok će dodatni sadržaji biti organizovani na tribinama i u okolini stadiona.

Navijači su pozvani da na utakmicu dođu u dresovima Edina Džeke, a njegov broj 11 trebao bi biti jedan od simbola oproštajne večeri. Oproštajni program neće biti vezan samo za Zenicu, pa je planirano da građani u pojedinim lokalnim zajednicama ostave poruke posvećene Džeki. Sarajevska Vijećnica trebala bi, također, biti osvijetljena brojem 11.

Tokom večeri bit će uručena i posebna priznanja. Nogometni savez Bosne i Hercegovine trebao bi Džeki dodijeliti priznanje za doprinos reprezentaciji, dok je najavljena i specijalna nagrada UNICEF-a.

Oproštaj će imati i humanitarnu dimenziju. Pokrenuta je inicijativa kojom se građani pozivaju da, u skladu sa svojim mogućnostima, doniraju 11 KM u humanitarne svrhe, simbolično u čast broja koji je Džeko nosio tokom reprezentativne karijere.

Džeko će u oproštajni susret ući kao rekorder reprezentacije Bosne i Hercegovine po broju nastupa i postignutih golova. Do sada je upisao 151 nastup i postigao 73 pogotka za nacionalni tim.

Utakmica protiv Švedske tako će, uz takmičarski značaj, biti i prilika za navijače da se oproste od dugogodišnjeg kapitena i najboljeg strijelca u historiji reprezentacije BiH.