BiH među najvećim ljubiteljima kafe: Druga u svijetu po potrošnji po stanovniku

Bosna i Hercegovina nalazi se na drugom mjestu u svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika, sa prosječnih 14,26 kilograma godišnje po osobi.

Prema podacima za 2023. godinu, više kafe od stanovnika BiH piju jedino stanovnici Irske, gdje godišnja potrošnja iznosi 15,79 kilograma po osobi.

Na trećem mjestu je Liban sa 12,91 kilogramom, zatim Novi Zeland sa 12,81, Gruzija sa 12,52 te Srbija, koja zauzima šesto mjesto sa 12,15 kilograma kafe po stanovniku. Među deset zemalja s najvećom potrošnjom nalaze se još Danska, Švedska, Finska i Bugarska.

Visoka pozicija Bosne i Hercegovine ne iznenađuje s obzirom na dugu tradiciju ispijanja kafe. BiH je 2021. godine čak bila na prvom mjestu u svijetu po potrošnji po stanovniku.

Tokom prethodnih godina vrh liste često se mijenjao. Finska je predvodila 2010. godine, Grčka 2013., Liban 2015., dok je Srbija vodeću poziciju zauzela 2020. godine.

Podaci se temelje na izvještajima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, FAO, a odnose se na dostupnost kafe za konzumaciju izraženu u ekvivalentu sirovog zrna.

U analizu su uključene zemlje sa više od tri miliona stanovnika, kako bi se izbjegla odstupanja karakteristična za manje države u kojima na potrošnju značajno mogu uticati turizam i prekogranična kupovina.