Vlada TK usvojila niz odluka: Više novca za zdravstvo, podrška lokalnim zajednicama i novi projekti

Vlada TK prihvatila je Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. godinu, prema kojem su planirana sredstva od 440,4 miliona KM, što je za 5,8 miliona KM više u odnosu na plan za 2026. godinu.

Najveći dio odluka sa sjednice odnosi se na zdravstvo, lokalne infrastrukturne projekte, podršku povratku, naučnoistraživački rad i kadrovska pitanja.

Više novca za dijagnostiku i ABA terapiju

Za bolničku i vanbolničku dijagnostiku u 2027. godini planirano je 10,2 miliona KM, odnosno 500.000 KM više nego ove godine.

Program obuhvata CT i MRI preglede, mamografiju, PAPA test i određene oftalmološke pretrage.

Za sufinansiranje ABA terapije planirano je 200.000 KM, što je dvostruko više nego u planu za 2026. godinu.

Manje krivičnih djela koja su počinili maloljetnici

Vlada TK usvojila je i izvještaj o realizaciji Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva za 2025. godinu.

Na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 75 krivičnih djela koja su počinili maloljetnici, što je devet manje nego godinu ranije.

Od nadležnih institucija zatraženo je da nastave realizaciju programa i predviđene aktivnosti uključe u svoje godišnje i trogodišnje planove rada.

Saglasnost na aneks ugovora sa Wizz Airom

Na sjednici je data saglasnost i na tekst Aneksa II Ugovora o dodjeli subvencije za aviosaobraćaj.

Aneks će biti zaključen između Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, kao davaoca subvencije, i kompanije Wizz Air Hungary Ltd, kao korisnika subvencije.

Vlada je donijela i prateće odluke u vezi sa izmjenama Programa rasporeda sredstava za kapitalne izdatke korisnicima budžetskih sredstava za 2026. godinu.

Sredstva za Teočak, Gračanicu i Kalesiju

U okviru programa „Podrška povratku prognanih lica“, Općini Teočak odobreno je 70.000 KM za sanaciju i uređenje Centralnog šehidskog mezarja u Mjesnoj zajednici Centar.

Gradu Gračanica odobreno je 32.267 KM za adaptaciju i rekonstrukciju prostora ambulante porodične medicine u naselju Orahovica Donja.

Vlada je dala saglasnost i na odluku Ministarstva za boračka pitanja kojom se Općini Kalesija odobrava 50.000 KM za sufinansiranje izgradnje spomen-obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine.

Dodatni radovi na zgradi Općinskog suda u Lukavcu

Vlada je prihvatila informaciju o nepredviđenim radovima na izgradnji nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu.

Tokom izvođenja temelja utvrđeni su problemi prilikom postavljanja šipova, ali i podzemne instalacije i dijelovi nekadašnjeg objekta za vodosnabdijevanje.

Nakon dodatnih geomehaničkih istraživanja projektant je prilagodio rješenje temeljenja.

Ministarstvo pravosuđa i uprave i Općinski sud zaduženi su da, nakon što budu poznati konačni predmjer i predračun radova, planiraju dodatna sredstva potrebna za završetak projekta u budžetu za 2027. i naredne godine.

Do 110.000 KM za program Akademije nauka i umjetnosti BiH

Utvrđeni su i uslovi i postupak sufinansiranja programa naučnoistraživačkog rada Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine iz kantonalnog budžeta.

Za program se može odobriti najviše 110.000 KM, a odluka će zavisiti od godišnjeg programa rada, finansijskog plana i procjene njegovog doprinosa razvoju nauke.

Posebno će se vrednovati učešće istraživača i ustanova iz Tuzlanskog kantona, dok će stručno mišljenje dati Kantonalni savjet za nauku i tehnologiju.

Prihvaćen izvještaj Općine Banovići

Vlada je prihvatila i izvještaj Općine Banovići o utrošku 66.635,10 KM.

Sredstva su ranije dodijeljena za sanaciju i rekonstrukciju šteta na lokalnoj infrastrukturi nastalih tokom prirodne nesreće 2023. godine.

Zbog potrebe za zamjenom dva člana Koordinacionog tima donesene su i izmjene Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva za period 2024–2028. godine.

Podrška projektu „Jedan obrok dnevno“

Jednokratna pomoć iz robnih rezervi dodijeljena je organizaciji „HO Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS“ Doboj Istok.

Riječ je o dopuni ranije odobrene pomoći za realizaciju projekta „Jedan obrok dnevno za najranjivije kategorije društva“.

Vlada je dala saglasnost i za besplatno korištenje školskih sala u nekoliko obrazovnih ustanova u Tuzli za potrebe drugih škola i Udruženja gluhih i nagluhih za sport „Omladinac“ Tuzla.

Kreditno zaduženje za projekte vodnih objekata

Prihvaćena je i informacija Ministarstva finansija koja se odnosi na kreditno zaduženje Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo finansija zaduženo je da provede aktivnosti i postupke potrebne za zaduženje kojim bi bili sufinansirani projekti izgradnje i održavanja vodnih objekata u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona.

Na sjednici su date i saglasnosti na više pravilnika u javnim ustanovama, kao i na unutrašnje preraspodjele sredstava kojima se ne mijenja ukupna visina Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu.