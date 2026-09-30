Vlada FBiH odobrila 6,2 miliona KM za plate rudara RMU Zenica

Plate rudara RMU Zenica za pet mjeseci trebale bi biti isplaćene nakon što je Vlada Federacije BiH dala saglasnost za povlačenje 6,2 miliona KM sredstava namijenjenih ovom rudniku.

Odluka je donesena na telefonskoj sjednici Vlade FBiH, nakon razmatranja informacije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava osiguranih putem Sporazuma o zajmu.

Odobrenih 6,2 miliona KM bit će direktno iz banke prebačeno Rudniku mrkog uglja Zenica. Novac je namijenjen za isplatu neto plata rudara za maj, juni, juli, august i septembar 2026. godine, kao i za dio operativnih troškova.

Dio sredstava bit će iskorišten za nastavak radova na izvlačenju opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočje.

RMU Zenica nalazi se u procesu zatvaranja i više nema proizvodne aktivnosti iz kojih bi mogao osiguravati sredstva za redovnu isplatu plata. Vlada FBiH i ranije je kroz programe podrške osiguravala sredstva za plate zaposlenih, repromaterijal i druge troškove povezane sa zatvaranjem rudnika.

Sredstva koja će sada biti povučena vezana su za Projekt pravedne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini. Sporazum o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine zaključen je početkom 2026. godine, a među prihvatljivim troškovima predviđene su plate i određeni operativni izdaci.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije trebalo bi nakon isplate plata rudara RMU Zenica izvijestiti Vladu FBiH o realizaciji sredstava i stanju u ovom rudniku.