Vlada Federacije BiH proširila Listu lijekova Fonda solidarnosti

Vlada Federacije BiH proširila je Listu lijekova Fonda solidarnosti, čime su pacijentima oboljelim od teških malignih bolesti dostupne dodatne mogućnosti liječenja savremenim terapijama.

Odluke su donesene na hitnoj telefonskoj sjednici Vlade FBiH, a izmjene se odnose i na Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Na Listu lijekova Fonda solidarnosti uvršteni su lijekovi pembrolizumab i atezolizumab. Riječ je o terapijama koje se koriste u liječenju više teških malignih oboljenja, a njihova primjena bit će određivana u skladu sa stručnim medicinskim kriterijima.

Iz Vlade FBiH navode da je proširenje Liste Fonda solidarnosti dio kontinuiranog povećanja izdvajanja za liječenje pacijenata. Tokom protekle četiri godine za Fond solidarnosti osigurano je 296 miliona KM, što je više od 60 miliona KM iznad iznosa koji je za istu namjenu izdvojen tokom prethodnih osam godina.

Vlada je istovremeno dopunila i Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja lijekom natrijum-oksibat, koji je namijenjen pacijentima koji boluju od narkolepsije praćene katapleksijom.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić poručio je da uvrštavanje novih lijekova na liste pacijentima pruža dodatne mogućnosti liječenja, posebno onima koji se suočavaju s teškim bolestima.

„Naša je odgovornost da, zajedno sa strukom, pratimo razvoj medicine i stvarne potrebe pacijenata. Za svakog čovjeka koji čeka terapiju najvažnije je da je dobije na vrijeme i da mu bude dostupno liječenje koje mu može pomoći. Zato nastavljamo stvarati uslove da savremene terapije budu dostupne što većem broju pacijenata kojima su potrebne“, poručio je Nikšić.