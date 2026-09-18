U Živinicama 24 porodice dobijaju ključeve novih stanova

Stanovi za 24 porodice u Živinicama izgrađeni su u naselju Karaula u okviru projekta CEB II, a ključevi budućim stanarima bit će uručeni u ponedjeljak, 21. septembra.

Riječ je o porodicama koje su do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju na području Živinica, a stambena rješenja osigurana su po principu neprofitnog socijalnog stanovanja.

Svečanost povodom završetka izgradnje objekta i primopredaje ključeva korisnicima bit će održana u ponedjeljak u 11 sati ispred novoizgrađenog objekta u naselju Karaula.

Stanovi za 24 porodice u Živinicama vrijedni oko 2,2 miliona KM

Ukupna vrijednost podprojekta iznosila je oko 2,2 miliona KM bez PDV-a. Iz kreditnih sredstava Razvojne banke Vijeća Evrope osigurano je 2,08 miliona KM, dok je Grad Živinice izdvojio dodatnih 129 hiljada KM.

Objekat je izgrađen u okviru projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“.

Projektom CEB II osigurana su kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Evrope za zatvaranje 104 identifikovane lokacije kolektivnog i alternativnog smještaja.

Planirano je osiguravanje ukupno 2.030 stambenih jedinica kroz 68 podprojekata u 46 općina i gradova širom Bosne i Hercegovine.

Realizacijom projekta trebali bi biti zatvoreni svi kolektivni centri u Republici Srpskoj te više od 76 posto kolektivnih centara na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Implementator projekta CEB II u Federaciji BiH je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, u saradnji s kantonalnim, općinskim i gradskim vlastima.

Sredstva za tehničku pomoć osigurana su kroz Investicijski okvir za Zapadni Balkan, WBIF, kao i od bilateralnih donatora CEB banke, vlada Norveške, Španije, Italije i Slovačke.

Prisustvo svečanosti u Živinicama potvrdila je i ambasadorica Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini María Molina Álvarez de Toledo, koja će se obratiti prisutnima.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ima ulogu Agencije za provođenje projekta prema Međunarodnom okvirnom sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope, dok je za njegovu finansijsku realizaciju zadužen Fond za povratak Bosne i Hercegovine.

Do sada izgrađeno i sanirano 1.255 stambenih jedinica

Prema podacima iz najave događaja, na području Federacije BiH završena je sanacija i izgradnja objekata u okviru 45 podprojekata, kroz koje je izgrađeno ili sanirano ukupno 1.255 stambenih jedinica. Do sada je useljeno 1.056 stambenih jedinica.

Radovi su završeni na još 169 stambenih jedinica, a u narednom periodu očekuje se useljenje korisnika u Mostaru, gdje su izgrađena 24 stana, te u Goraždu, gdje je osigurano 30 stambenih jedinica.

U Gradačcu su završene 36, u Gračanici 16, a u Hadžićima devet stambenih jedinica. Upotrebne dozvole su izdate, ali korisnici još nisu useljeni zbog administrativno-tehničkih problema.

U Lukavcu je završeno 60 stambenih jedinica, ali objekat još nije priključen na infrastrukturne mreže.

U najavi projekta navedeno je i da su na području Federacije BiH u toku radovi na izgradnji 14 stambenih jedinica u Živinicama.