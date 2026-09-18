Kod Vinkovaca pao manji avion, pilot povrijeđen

Kod Vinkovaca je jutros pao manji avion, a prema prvim nezvaničnim informacijama, pilot koji se nalazio u letjelici je povrijeđen, prenose hrvatski mediji.

Nesreća se dogodila nešto poslije 10 sati na području Rokovaca kod Vinkovaca, a informaciju o padu letjelice potvrdila je policija.

Prema nezvaničnim informacijama, u avionu se nalazio samo pilot, koji je prilikom pada povrijeđen.

Na mjesto nesreće upućen je i helikopter hitne medicinske pomoći.

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do pada aviona, kao ni težina povreda pilota.

Policija je najavila da će više informacija o nesreći biti poznato nakon obavljenih uviđajnih i drugih potrebnih radnji.

Nedaleko od mjesta nesreće nalazi se i Zrakoplovni klub Vrabac.