Najavljen protest zbog pritvora maloljetnice iz Gornje Tuzle

Mirni protest građana zbog određivanja jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za događaj u Osnovnoj školi Gornja Tuzla najavljen je za srijedu, 16. septembra, u 11 sati ispred Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Poziv na okupljanje objavljen je u Facebook grupi „Grad Tuzla“, koja okuplja više od 30.000 članova.

Organizatori navode da cilj protesta nije opravdavanje postupka maloljetnice niti iskazivanje protivljenja prema Tužilaštvu, sudu ili policiji, već zahtjev da nadležne institucije prilikom odlučivanja uzmu u obzir sve okolnosti koje su prethodile događaju.

U objavi organizatora iznesene su i tvrdnje da je djevojčica prije incidenta duže vrijeme bila izložena maltretiranju te da je njen otac ranije prijavljivao probleme i tražio zaštitu. Te informacije do sada nisu potvrđene u zvaničnim saopćenjima nadležnih institucija.

Organizatori protesta traže i preispitivanje potrebe za daljim pritvorom maloljetnice, kao i razmatranje drugih mjera koje bi uključivale roditeljski nadzor, stručnu pomoć i psihološku podršku.

Najavljeno je da će okupljanje biti mirnog karaktera, bez incidenata, vrijeđanja, prijetnji i političkih poruka, uz naglasak na potrebu pravovremene institucionalne zaštite djece.

Općinski sud u Tuzli ranije je maloljetnici odredio jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivična djela pokušaja ubistva i pokušaja nanošenja teških tjelesnih povreda.

Slučaj se odnosi na događaj od 4. septembra u prostorijama Osnovne škole Gornja Tuzla, gdje je, prema informacijama Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, maloljetnica osumnjičena da je upotrijebila nož i povrijedila dvije djevojčice.

Protiv nje je pokrenut pripremni postupak, dok Tužilaštvo TK i istražitelji kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja.

Određivanje pritvora ne znači da je krivica maloljetnice utvrđena. S obzirom na to da su u slučaj uključena djeca, njihov identitet i svi podaci koji bi mogli dovesti do identifikacije moraju ostati zaštićeni.