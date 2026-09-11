Državljanin BiH uhapšen zbog pljačke u Rimu: Oteli nakit od 100.000 eura

Nedžida Sprečaković
Državljanin BiH uhapšen zbog pljačke u Rimu: Otuđili nakit od 100.000 eura
Foto: Ilustracija

Italijanska policija uhapsila je četiri osobe, među kojima je i 46-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da su učestvovali u brutalnoj provali i oružanoj pljački u samom centru Rima.

Pored državljanina BiH, uhapšena su i dvojica Italijana starosti 34 i 69 godina te 38-godišnja državljanka Albanije. Oni se terete za teško razbojništvo, otmicu, neovlašteno nošenje vatrenog oružja i nanošenje teških tjelesnih povreda.

Prema navodima iz istrage, osumnjičeni su provalili u stan u blizini poznatog rimskog Koloseuma, gdje su zatečene žrtve vezali, prekrili im oči i brutalno ih mučili kako bi otkrili gdje se nalaze dragocjenosti. Iz stana su otuđili nakit i satove čija se vrijednost procjenjuje na više od 100.000 eura.

Ključni preokret u istrazi dogodio se zahvaljujući GPS signalu jednog od ukradenih elektronskih uređaja, koji je istražitelje odveo do osumnjičenih. Prilikom pretresa policija je pronašla dio ukradenog novca, čekove, ali i vrećicu sa 30 smaragda, zbog čega se nastavlja istraga o njihovoj mogućoj povezanosti s drugim krivičnim djela na području Italije.

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