POSKOK podigao optužnicu protiv Vojina Mijatovića

Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Federalnog tužilaštva FBiH, POSKOK, podigao je optužnicu protiv federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića, člana SDP-a BiH.

Glasnogovornica POSKOK-a Nina Hadžihajdarević potvrdila je za N1 da je optužnica proslijeđena Posebnom odjelu Vrhovnog suda Federacije BiH.

Sud ima zakonski rok od 15 dana da donese odluku o tome hoće li optužnicu potvrditi, što znači da ona u ovom trenutku još nije pravosnažno potvrđena.

Prema dostupnim informacijama, predmet se odnosi na istragu u vezi s raspisivanjem javnih poziva i raspodjelom budžetskog novca u ukupnom iznosu od 1,2 miliona KM.

U okviru istrage policijski službenici su 6. novembra, postupajući po nalogu POSKOK-a, od Mijatovića privremeno oduzeli službeni mobilni telefon.

Više informacija o sadržaju optužnice, kao i krivičnim djelima koja se Mijatoviću stavljaju na teret, trebalo bi biti poznato nakon što sud donese odluku o njenom potvrđivanju.