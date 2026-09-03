Meta uklonila oglase koji su veličali Ratka Mladića

Kompanija Meta uklonila je dio oglasa na Facebooku i Instagramu koji su promovirali sadržaje povezane s Ratkom Mladićem, nakon što je Detektor ukazao na njih.

„Naši nadležni timovi pregledali su oglase i uklonili one koji su kršili naša pravila“, odgovorili su iz Mete.

Među spornim sadržajima bio je oglas stranice „Vožd“, kojim su promovirane majice s Mladićevim likom, kao i objava stranice „Povest Srba“, u kojoj je njegova biografija predstavljena kroz privatnu tragediju i vojnu karijeru, bez naglašavanja činjenice da je pravosnažno osuđen za genocid i druge ratne zločine.

Na Facebooku i Instagramu oglašavala se i stranica „Otacastvo“, koja je koristila Mladićev lik za prodaju majica. Taj oglas je, prema navodima Detektora, uklonjen nakon njihovog upita.

Iz ove stranice tvrde da prodaju različite motive i da kupcima ne šalju političke poruke niti žele omalovažavati žrtve.

Slični oglasi pojavljivali su se i ranije. Stranica „Crvena Pravda“ je još 2021. godine objavljivala sadržaj kojim se dovodilo u pitanje prihvatanje presuda Haškog tribunala.

Ratko Mladić, bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Preminuo je 27. augusta u haškom pritvoru.