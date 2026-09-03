Tijelo Ratka Mladića danas stiže u Srbiju, Vučić najavio pojačane sigurnosne mjere

Tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića trebalo bi danas u kasnim poslijepodnevnim satima biti dopremljeno u Srbiju, potvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Prema njegovim riječima, tijelo je već preuzeto, dok će detalje o mjestu i vremenu sahrane naknadno saopćiti porodica.

Vučić je naveo da se sigurnosne službe pripremaju za veliko okupljanje, ističući da procjene govore o mogućem dolasku nekoliko desetina hiljada ljudi.

Naglasio je da je prioritet da sve protekne bez incidenata te da je pred Bezbjednosno-informativnom agencijom i drugim službama zahtjevan zadatak.

Ratko Mladić bio je pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja.

Vučić nije želio govoriti o detaljima sahrane, navodeći da će ih javnosti saopćiti porodica.