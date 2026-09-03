Vrhovni sud FBiH povećao kaznu za pokušaj ubistva u Srebreniku

Jasmina Ibrahimović
sud, optužnica

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine preinačio je presudu Kantonalnog suda u Tuzli i povećao kaznu A.M., koji je proglašen krivim za krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Kantonalni sud u Tuzli prvobitno ga je osudio na godinu i tri mjeseca zatvora, ali je nakon žalbenog postupka Vrhovni sud FBiH kaznu povećao na dvije godine zatvora.

Prema presudi, događaj se desio 27. aprila 2024. godine oko 20 sati u mjestu Duboki Potok kod Srebrenika. Nakon kraće rasprave sa F.A., optuženi ga je grlićem prethodno razbijene pivske flaše ubo u predjelu vrata.

Oštećenom je tom prilikom nanesena laka tjelesna povreda.

Presuda Kantonalnog suda u Tuzli od 27. augusta 2024. godine preinačena je samo u dijelu koji se odnosi na kaznu, a pravosnažna je od 11. maja 2026. godine.

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