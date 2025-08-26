Više od 4.000 sudskih ročišta u manje od osam mjeseci rada tužilaca TK

Ali Huremović
Sudska ročišta Tuzlanski kanton: Tužioci prisustvovali na više od 4.000 ročišta i pretresa u 2025.

Od početka godine do 26. augusta 2025. godine, tužioci Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona prisustvovali su na ukupno 4.172 ročišta i glavna pretresa pred sudovima na području kantona.

Ovi podaci najbolje oslikavaju dinamiku i obim posla sa kojim se tužioci svakodnevno suočavaju. Prisustvo na ročištima i pretresima predstavlja samo dio njihovih zakonskih obaveza, uz istovremeno provođenje istraga, donošenje tužilačkih odluka, postupanje po prijavama i druge složene zadatke.

Obim posla i izazovi

Više od četiri hiljade sudskih pojavljivanja u manje od osam mjeseci pokazuje koliko je tužilački posao intenzivan i zahtjevan. Javnosti se nerijetko stvara dojam da se postupci odvijaju sporo, ali upravo ovi podaci ukazuju na obim predmeta i radnu opterećenost tužilaca.

Situaciju dodatno otežava činjenica da je trenutno upražnjeno šest tužilačkih pozicija, zbog čega se veliki pritisak prenosi na preostale tužioce. Uprkos tome, oni uspijevaju održavati kontinuitet u radu i izvršavati sve obaveze u skladu sa zakonom.

Kontinuitet u radu i zaštita građana

Podaci koje je saopćilo Tužilaštvo TK jasno potvrđuju razmjere odgovornosti koju tužioci svakodnevno nose u zaštiti zakona i interesa građana, uz stalnu borbu da obim posla i nedostatak kadrova ne uspori pravosudne procese.

