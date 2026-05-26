Evo za šta se tereti uhapšeni policajac Edin Halilović?

Istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP,a Tuzlanskog kantona predali su danas Kantonalnom tužilaštvu TK policijskog službenika Uprave policije MUP,a TK Edina Halilovića, koji je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja.

Kako je saopćeno iz Tužilaštva TK, Halilović, rođen 1991. godine na području Čelića, osumnjičen je da je sredinom maja 2026. godine, u svojstvu ovlaštenog službenog lica, jednoj osobi prenosio podatke i saznanja do kojih je došao obavljajući službenu dužnost, iako je bio svjestan obaveze čuvanja službenih i povjerljivih informacija.

Po nalogu Tužilaštva TK i uz naredbu Općinskog suda u Tuzli, jučer su izvršeni pretresi stana koji je koristio u Tuzli, njegove kancelarije i automobila, nakon čega je lišen slobode.

Postupajući tužilac će tokom dana donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenog i odlučiti o daljim mjerama i radnjama koje će biti poduzete.

Istraga u ovom predmetu je u toku.