Potpisan ugovor za uvođenje elektronskog E-dnevnika u škole u TK

Nakon provedenog postupka javne nabavke, potpisan je ugovor o uspostavi elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Elektronski dnevnik trebao bi biti testiran tokom naredne školske godine, a njegova primjena najavljena je kao važan korak u digitalizaciji obrazovnog sistema.

Ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović istakao je da je cilj uvođenja elektronskog dnevnika olakšati rad nastavnicima, roditeljima, učenicima i školskim upravama, ali i unaprijediti praćenje nastavnog procesa.

Prema njegovim riječima, nastavnici neće imati dodatni administrativni posao, nego bi elektronski dnevnik trebao smanjiti postojeće obaveze, jer će se određeni podaci unositi jednom, a kasnije koristiti kroz sistem. Nakon uspostave, podaci se neće morati voditi paralelno u elektronskom i klasičnom dnevniku.

Roditelji će, kako je najavljeno, imati brži pristup informacijama o ocjenama i izostancima djece, a obavještenja će moći dobijati i putem e-maila. Time bi komunikacija između škole i roditelja trebala biti jednostavnija i efikasnija.

Direktor kompanije Leftor Amir Hadžimehmedović pojasnio je da je riječ o modernom softverskom rješenju koje bi trebalo zamijeniti klasični način vođenja školske evidencije. Sistem će biti dostupan 24 sata dnevno nastavnicima i roditeljima, čime se omogućava brži uvid u školske obaveze, rezultate i izostanke učenika.

Elektronski dnevnik najprije bi mogao biti uveden eksperimentalno u nekoliko škola, kako bi se u praksi testirale njegove funkcionalnosti i uočilo šta je potrebno dodatno prilagoditi prije šire primjene.